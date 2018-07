LIVE TOUR - Wat kan Dumoulin in laatste bergrit?

In de rit van net iets meer dan 200 kilometer, van Lourdes naar Laruns, gaat het vooral om de strijd om de gele trui. De belangrijkste vraag: wat kan en doet Tom Dumoulin in de laatste bergrit?

Volg vanaf 12.17 uur de negentiende etappe in de Tour de France via onze liveticker, met daarnaast ook uitgebreid uitgeschreven commentaar, op de voet.

Geraint Thomas lijkt een veilige marge (1.59) te hebben op de Limburger. Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome volgt op 2.31 op zijn land- en ploeggenoot. De sterke Sky-ploeg zal de Limburgse kopman van Sunweb geen moment uit het oog verliezen. Maar Dumoulin zei, mits de benen goed voelen, nog wel een plannetje te hebben.

Veranderen de verschillen niet, dan lijkt de Tourzege voor Thomas, de 32-jarige renner uit Wales. Met zijn tijdritkwaliteiten is een marge van een kleine twee minuten op wereldkampioen tijdrijden Dumoulin normaal gesproken voldoende. De tijdrit van zaterdag is 31 kilometer lang met Saint-Pée-sur-Nivelle als startplaats en Espelette als finishplek.

De finish van de rit over onder meer de Tourmalet en de Aubisque is vrijdag rond half zes.

Boogerd

„In de Giro hebben we gezien dat wanneer de concurrentie bloed ruikt, wordt aangevallen.” Michael Boogerd denkt in zijn vooruitblik voor Telesport dat het de laatste kans is voor de klassementsmannen om écht iets te doen.

De renners krijgen van Lourdes naar Laruns 200 kilometer en enkele legendarische cols voor de kiezen: Col d’Aspin, Col du Tourmalet en de Col d’Aubisque. „Bij die laatste moet het voor Tom Dumoulin gaan gebeuren.”

Maar of de Limburger dit ook gaat doen is een tweede. Zelf gaf hij al aan geen risico te nemen betreffende zijn podiumplek. „Hij moet ook gewoon de benen hebben natuurlijk. Maar het is niet gek dat hij voor het podium gaat. Dumoulin moet eigenlijk hopen dat Roglic nog iets wil gaan doen. Die staat ook nog kort.”

Valverde

Boogerd denkt dat Alejandro Valverde een goede kans maakt om te winnen. „Hij heeft het woensdag ook geprobeerd en is nog gemotiveerd en heeft de capaciteiten om te winnen. Bovendien staat hij al ver achter in het klassement.”

