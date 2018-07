Tour de France rit 19: uitslag en standen

De Brit van Team Sky verdedigde vrijdag in de laatste bergrit zijn leidende positie met succes en begint de 31 kilometer lange tijdrit van zaterdag met een ruime voorsprong op Tom Dumoulin.

De ritwinst in Laruns ging naar Primoz Roglic. De Sloveen van LottoNL-Jumbo maakte het verschil in de afdaling van de Col d'Aubisque. Achter Roglic kwam Thomas (19 tellen later) als tweede over de finish, waardoor hij nog wat bonificatieseconden pakte op Dumoulin. De Nederlandse kopman van Sunweb eindigde als zesde.

In het klassement nam Roglic de derde plaats over van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. Bovendien verkleinde hij het verschil met Dumoulin, waardoor de strijd om de tweede plaats zaterdag ook nog spannend lijkt te worden.

