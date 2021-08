Paris Saint-Germain stelt debuut Lionel Messi nog even uit

Pochettino speculeerde donderdag nog over een snel debuut van Messi. „Het gevoel is goed”, zei de landgenoot van de van Barcelona afkomstige speler. „Messi heeft zich heel snel aangepast en op de training gaat het goed met hem. Grote haast hebben we niet. Wat ik wel kan zeggen is dat alles mogelijk is.”

Messi heeft een trainingsachterstand van ongeveer een maand op zijn teamgenoten. Na het winnen van de Copa América met Argentinië deze zomer kwam hij niet meer in actie. Ook Neymar ontbreekt nog in de selectie van PSG. Georginio Wijnaldum is wel inzetbaar tegen de nieuwe club van doelman Marco Bizot.