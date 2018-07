FOTO - Verstappen steunt Doornbos

Max Verstappen in het speciale t-shirt. Ⓒ Instagram Robert Doornbos

Het Red Bull Racing-duo steekt daarmee ook oud-coureur Robert Doornbos een hart onder de riem. Jada, het tweejarige dochtertje van Doornbos, is ernstig ziek en is eerder in het genoemde ziekenhuis geopereerd. Verstappen en Ricciardo hesen zich in het T-shirt met daarop het hoofd van de bekende Instagrammer Bas Smit. Die is een succesvolle actie gestart.

Van elk verkocht T-shirt gaat er tien euro naar het Prinses Maxima Centrum.

Daniel Ricciardo in het speciale shirt. Ⓒ Instagram Robert Doornbos

