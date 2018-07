AZ heeft Bjørn Johnsen definitief binnen

De Alkmaarse club is akkoord met ADO Den Haag over de transfer van Bjørn Johnsen, bevestigen bronnen binnen laatstgenoemde club. De 26-jarige spits wordt vandaag medisch gekeurd en tekent in het weekend een contract voor vier jaar.

Ruim twee miljoen

Johnsen zou voor ruim twee miljoen euro worden gekocht door AZ. Jeffrey van As, technisch manager bij ADO Den Haag, zou daarmee een van de beste deals uit de clubhistorie hebben gerealiseerd. Van As liet zich de afgelopen weken richting de buitenwereld niet snel gek maken, ondanks dat AZ weinig meer van zich liet horen.

Deze week vonden beide partijen weer een opening in de onderhandelingen en nu wil AZ de transfer zo snel mogelijk afronden. Dat is geen overbodige luxe, gezien het optreden van de Alkmaarders donderdagavond in de tweede voorronde van de Europa League. Daarin leden ze een peperdure nederlaag (2-0) op bezoek bij FC Kairat in Kazachstan, waardoor de derde voorronde opeens ver weg is.

Niet inzetbaar tegen Kairat

Overigens is Johnsen nog niet inzetbaar voor de return van komende donderdag in Alkmaar.

Jop van der Linden verruilt AZ voor Sydney FC. De 28-jarige verdediger tekent in Australië een contract tot medio 2019. Van der Linden stond sinds 2015 onder contract bij in Alkmaar. Hij kwam daarvoor uit voor AGOVV en Go Ahead Eagles. Het afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Willem II, waar hij achttien wedstrijden speelde.

Van der Linden speelde 24 officiële wedstrijden in het eerste elftal van AZ en scoorde daarin vier keer. Drie van de vier doelpunten maakte de verdediger in de Europa League.