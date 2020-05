’Buiten proportie dat Daley Blind een miljoen moet inleveren’

In de podcast schuiven dit keer Ajax-watcher Mike Verweij en voetbalverslaggever Jeroen Kapteijns aan bij presentator Kamran Ullah. Verder belt chef voetbal Valentijn Driessen, die herstellende is van een heupbreuk, in om de laatste stand van zaken in de voetbalwereld te bespreken.

De belangenbehartigers in het Nederlandse betaald voetbal hebben een akkoord bereikt over een collectieve salarisvermindering. Hiermee wordt op jaarbasis zo’n 35 miljoen euro uitgespaard, bedoeld om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de clubs te verlichten. „Maar het zijn aanbevelingen. En er is een ding zeker met aanbevelingen, die hoef je niet op te volgen”, weet Driessen.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of abonneer je via je favoriete podcastkanaal.

