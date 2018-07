Dumoulin moet waken voor ’Hollandse vloek’

Want dat er voor Nederlandse renners een vloek rust op een kansrijke uitgangspositie in een grote ronde, is zeker. Dumoulin kan er zelf over meepraten, al weet de renner van Sunweb gezien zijn uitstekende Giro-prestaties van de afgelopen twee edities (winnaar in 2017, tweede in 2018) hoe hij de vloek moet omzeilen...

Vuelta 2015

In de Ronde van Spanje leek Dumoulin drie jaar geleden op weg naar de eindzege. Met zes seconden voorsprong voor aanvang van de twintigste (en laatste berg-)etappe lag de Limburger op koers voor de (op dat moment) grootste overwinning in zijn carrière. Maar Dumoulin werd ziek, moest concurrent Fabio Aru laten gaan en kon op de slotklim niet meer terugvechten. Dumoulin duikelde zelfs van het podium en werd uiteindelijk zesde.

Tom Dumoulin zit stuk nadat hij zijn rode leiderstrui heeft verspeeld in de Vuelta van 2015. Ⓒ EPA

Giro d’Italia 2016 - Steven Kruijswijk

Een week lang was Nederland in het voorjaar van 2016 in de ban van Steven Kruijswijk. De kopman van LottoNL-Jumbo veroverde in de veertiende etappe de roze trui, en leek uitstekend op weg om die naar de finish in Turijn te brengen. Maar in de negentiende etappe sloeg het noodlot toe. In de afdaling van de Col Dell’Agnello kwam Kruijswijk door een stuurfout in een sneeuwwand terecht en sloeg hard over de kop. Gehavend stapte de Brabander vervolgens weer op zijn fiets, maar de roze trui raakte Kruijswijk in dezelfde etappe wel kwijt. In de afsluitende rit ging de renner (die aan de val een ribbreuk overhield) nog wel van start, maar kon hij zijn podiumplaats niet meer vasthouden. Kruijswijk besloot de Giro als vierde.

Steven Kruijswijk gaat hard onderuit in de Giro van 2016 en verspeelt zijn roze trui. Ⓒ Screenshot

Tour de France 2016 - Bauke Mollema

Bauke Mollema was twee jaar geleden hard op weg om de eerste Nederlander te worden die op het Tour-podium zou eindigen sinds Erik Breukink (derde) in 1990. Drie dagen voor het einde van de Tour stond de Groninger nog tweede achter Chris Froome, maar net als een kleine twee maanden eerder bij Kruijswijk werd een valpartij Mollema fataal. En net als bij zijn landgenoot betrof het de negentiende etappe. In de natte afdaling van de Montée de Bisanne schoof Mollema onderuit en verloor hij vier minuten op de concurrentie. De renner van Trek-Segafredo eindigde uiteindelijk als elfde in het klassement.

Bauke Mollema is gedesillusioneerd in de Tour van 2016. Ⓒ Hollandse Hoogte