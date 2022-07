Dallinga verruilt Excelsior voor Franse promovendus

Excelsior nam Dallinga vorig jaar over van FC Groningen. De spits, die toen een contract voor twee seizoenen ondertekende, werd met 32 doelpunten topscorer van de Keuken Kampioen Divisie en maakte ook vier goals in de play-offs om promotie/degradatie. In de finale van de play-offs won Excelsior via strafschoppen van ADO Den Haag, nadat het in de return een achterstand van 3-0 had weggewerkt: 4-4.

De Rotterdamse club wilde graag met Dallinga de Eredivisie in, maar de spits liet de clubleiding weten een transfer te willen maken. „Excelsior was voor mij de juiste keuze om mezelf verder te ontwikkelen en ik vind het mooi om nu weer een volgende stap te maken”, aldus de spits, die bij Toulouse gaat voetballen met Branco van den Boomen. De oud-speler van onder meer FC Eindhoven, SC Heerenveen en De Graafschap had afgelopen seizoen met twaalf doelpunten en heel wat assists een belangrijk aandeel in de promotie naar de Ligue 1.