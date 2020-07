Geen ruimte meer voor ’Asterix en Obelix’ in FA Cup

De FA Cup/ Ⓒ ANP/HH

Ooit stond de FA Cup te boek als het summum van voetbalromantiek. Kleine clubjes die de gevestigde orde uitdaagden als de Galliërs in de boeken van Asterix doen met de almachtige Romeinen. Die tijd is al lang voorbij. In de eerste ronden mag dan nog ruimte zijn voor verrassingen en bescheiden clubjes die op aftandse accommodaties een ronde verder komen, de beroemde eindstrijd op Wembley is tegenwoordig voornamelijk het domein van de grootmachten van het Engelse voetbal.