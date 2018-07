Werder-coach: ’Creatieve Klaassen absoluut vaste waarde’

„Davy heeft een groot strategisch inzicht, is creatief, loopt en beweegt goed. Hij wordt absoluut een vaste waarde in ons team”, aldus de coach, die met zijn club start met een thuiswedstrijd tegen Hannover 96 op zaterdag 25 augustus.

’Bijdrage aan attractief voetbal’

De 25-jarige Klaassen verheugt zich erop dat hij na een in het water gevallen seizoen bij Everton weer wat kan laten zien op het veld. „De trainer wil attractief en aanvallend voetbal spelen en daar wil ik heel graag mijn bijdrage aan leveren”, aldus Klaassen.

„Davy is precies de speler die we zochten”, zegt directeur Frank Baumann. „Hij brengt kwaliteit en talent en heeft voor een speler van zijn leeftijd al een berg ervaring.” Voordat Klaassen in 2017 naar Everton vertrok speelde hij 126 competitieduels voor Ajax, waarin hij 44 keer scoorde.