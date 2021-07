Olympisch nieuws: dressuurploeg besluit landenwedstrijd als vijfde

Dressuurploeg besluit landenwedstrijd als vijfde

15.52 uur: De Nederlandse dressuurequipe is als vijfde geëindigd in de landenwedstrijd op de Olympische Spelen van Tokio. Die positie bezette TeamNL al nadat Marlies van Baalen en Hans Peter Minderhoud in actie waren gekomen. Edward Gal slaagde er in de avondsessie niet in Nederland nog een plaatsje te doen stijgen. In Rio eindigde het team nog als vierde. Het goud was voor Duitsland, voor de negende keer sinds 1984. Alleen Groot-Brittannië wist in 2012 in het eigen Londen de Duitse overheersing te doorbreken.

Gal kwam met de 9-jarige hengst Total US, nakomeling van de legendarische Totilas, uit op een score van 79,894 procent. „Een mooie score voor zo’n jong paard dat na het NK pas zijn tweede Grand Prix Special van zijn leven rijdt”, oordeelde Gal, die woensdag net als Minderhoud nog de kür rijdt voor de individuele prijzen. Gal won eerder brons met het team op de Spelen van Londen 2012.

Het podium was qua samenstelling hetzelfde als bij Rio 2016. Alleen was het zilver nu voor het Amerikaanse team, dat dankzij amazone Sabine Schut-Kery Groot-Brittannië nog passeerde.

Nederlanders in middenmoot bij eerste race 49er

15.33 uur: Bart Lambriex en Pim van Vugt zijn in de eerste race in de 49er klasse op de 14e plaats geëindigd. De race, die vanwege verraderlijke wind halverwege werd afgeblazen, werd gewonnen door Ierland dat Groot-Brittannië en Duitsland voorbleef. Later dinsdag stonden oorspronkelijk nog twee races op het programma, maar die moesten vanwege het variabele weer worden uitgesteld.

Wanneer deze races worden ingehaald is nog niet bekend. De volgende heats staan voor woensdag op het programma.

„De eerste race hadden we wind van de kant. We hadden een slechte start, maar we herstelden redelijk, maar op dat moment draaide de wind zo hard naar links en werd de race afgeblazen”, aldus Van Vugt.

In totaal worden twaalf races gevaren. De top-10 van het klassement plaatst zich daarna voor de medalrace. Die is op maandag 2 augustus.

Tweede zege beachvolleyballers Brouwer en Meeuwsen in Tokio

14.50 uur: De beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben bij de Olympische Spelen in Tokio ook de tweede groepswedstrijd in twee sets gewonnen. Het Nederlandse duo versloeg het Argentijnse koppel Julian Amado Azaad/Nicolás Capogrosso met twee keer 21-14. Daarmee zijn ze vrijwel zeker van een plaats in de achtste finales.

Brouwer en Meeuwsen begonnen zaterdag aan het olympisch toernooi met een sterke zege op de Amerikanen Nick Lucena en Phil Dalhausser: 21-17 21-18. Het Nederlandse duo sluit de groepsfase donderdag af tegen de Brazilianen Alison Cerutti en Alvaro Morias Filho.

Brouwer en Meeuwsen behaalden olympisch brons bij Rio 2016.

Turnkampioene Simone Biles trekt zich terug uit teamwedstrijd

14.44 uur: De Amerikaanse turnkampioene Simone Biles (24) heeft zich dinsdag teruggetrokken uit de teamfinale op de Olympische Spelen in Tokio.

De winnares van vier keer olympisch goud in 2016 begon op sprong en leek zich daarbij te hebben geblesseerd. Ze verliet de hal en keerde terug met een ingetapete voet. Volgens de Amerikaanse turnbond kan Biles vanwege een medisch probleem niet in actie komen. „Per dag wordt nu haar situatie bekeken”, aldus de bond.

Biles plaatste zich voor alle turnfinales.

Tafeltennisster Eerland kan niet stunten tegen Hongkongse

13.32 uur: Tafeltennisster Britt Eerland heeft in haar partij in de achtste finales op de Olympische Spelen in Tokio, ondanks sterk spel in het beginfase, niet voor een stunt kunnen zorgen tegen Hoi Kem Doo uit Hongkong. De als achtste geplaatste speelster was in vijf games te sterk voor de Nederlandse nummer 16 van de plaatsingslijst: 13-11 5-11 8-11 9-11 en 8-11

De 27-jarige Schiedamse kwam in de eerste game sterk terug na een achterstand. Ze won haar punten vooral in de langere rally’s. In de tweede en derde game dwong Doo, die steeds beter ging spelen, Eerland tot het maken van fouten. De Nederlandse kon een vroeg opgelopen achterstand niet meer ongedaan maken. De Hongkongse kwam in set vier en vijf ook steeds vroeg op voorsprong op Eerland, die ook vaker pech had met ballen op de rand van tafel en net.

Eerland won in voorgaande derde ronde van het enkelspel tegen Dina Meshref uit Egypte ondanks een 3-0 achterstand in zeven games: 9-11 3-11 7-11 11-6 11-5 11-8 11-7.

Voor de Nederlandse was het de tweede keer dat ze deelneemt aan de Spelen, maar voor het eerst in het enkelspel. Bij Rio 2016 was ze met het team actief. Voor de Spelen van Tokio hebben de tafeltennissters zich niet als team geplaatst.

Dressuurploeg voorlopig vijfde in landenfinale Spelen

13.20 uur: De Nederlandse dressuurequipe staat, nadat Marlies van Baalen en Hans Peter Minderhoud in actie zijn gekomen, vijfde in de landenwedstrijd van de Olympische Spelen. Van Baalen kwam met Go Legend op het Equestrian Park van Tokio tot een score van 71,201. Minderhoud met Dream Boy, gestart in de tweede groep, kreeg 76,353 achter zijn naam.

De derde groep komt na een pauze vanaf 13.45 uur in actie. Daarin start Edward Gal met Total US. Aan kop gaat de Duitse equipe, gevolgd door de Britten, de Amerikanen en de Denen. Het verschil tussen de ploeg van de VS en TeamNL is aanzienlijk.

Nederland werd op de Spelen van Rio 2016 vierde in de landenwedstrijd.

Zwemmer Pijnenburg ondanks pr uitgeschakeld in series 100 vrij

12.49 uur: Stan Pijnenburg heeft in de series van de 100 meter vrije slag een persoonlijk record neergezet, maar het was niet genoeg om de halve finales te bereiken. Met 48,53 seconden, een tiende onder zijn vorige pr, klokte de 24-jarige Brabander de 21e tijd in het veld van zeventig deelnemers.

De 16-jarige Brit Jacob Whittle, die in de serie van Pijnenburg als eerste aantikte in 48,44, plaatste zich als zestiende en laatste voor de halve finales. De Italiaan Thomas Ceccon was de snelste in de series met 47,71, voor de Amerikaan Caeleb Dressel (47,73) en titelverdediger Kyle Chalmers uit Australië (47,77).

Miedema op de bank bij Oranjevrouwen

12.23 uur: De Oranjevrouwen starten hun derde groepswedstrijd op de Olympische Spelen zonder Vivianne Miedema. De spits kampt met lichte liesklachten en wordt door bondscoach Sarina Wiegman op de bank gehouden. Lineth Beerensteyn neemt haar positie in de punt van de aanval in. Stefanie van der Gragt staat op scherp en zit op de tribune. Lynn Wilms staat rechtsback, Aniek Nouwen en Merel van Dongen in het centrum. Dominique Janssen is linksback.

Badmintonduo Piek/Seinen onderuit tegen Japanse vrouwen

12.03 uur: Badmintonners Selena Piek en Cheryl Seinen hebben hun derde en laatste groepswedstrijd in het dubbelspel verloren. Het als derde geplaatste Japanse duo Mayu Matsumoto en Wakana Nagahara was met 24-22 21-15 te sterk.

Piek en Seinen hadden hun eerste twee duels in de poule gewonnen van Doha Hany en Hadia Hosny uit Egypte en het Canadese koppel Rachel Honderic en Kristen Tsai. Door deze zeges waren de Nederlandse vrouwen al zeker van een plek in de kwartfinale.

Het Japanse team had ook de winst gepakt in de andere twee partijen. In de strijd om de eerste plek in poule ging het in de eerste game lang gelijk op. Maar het Aziatische tweetal was net iets sterker: 24-22. In de tweede game namen de Japanse vrouwen al snel afstand en beslisten de wedstrijd met 21-15 in hun voordeel.

3x3 basketballers ondanks verlies naar kwartfinale

12.00 uur: De Nederlandse 3x3 basketballers hebben ondanks een nederlaag de kwartfinale van het olympisch toernooi bereikt. Letland was in laatste voorrondewedstrijd met 22-18 te sterk. Het was de derde nederlaag in zeven wedstrijden. Nederland had bij winst rechtstreeks de halve finale bereikt, maar moet dat nu via een wedstrijd tegen de Russische ploeg proberen af te dwingen.

België en Servië plaatsten zich voor de halve finale. De wedstrijd tegen de Russen wordt dinsdagmiddag gespeeld. De andere kwartfinale gaat tussen Letland en gastland Japan. Oranje speelde met Ross Bekkering, Arvin Slagter, Jessey Voorn en Dimeo van der Horst. Bekkering liep in het zondag verloren duel met België al in de eerste minuut een blessure aan een vinger op, waardoor Oranje geen wisselmogelijkheid meer had. Na behandeling in het ziekenhuis kon hij weer toch in actie komen, waardoor Nederland compleet kan aantreden.

Keizer en Meppelink verliezen ook tweede olympische beachduel

10.25 uur: Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben ook hun tweede wedstrijd van het olympische beachvolleybaltoernooi verloren. Het Nederlandse duo kreeg in het duel met de Chinese vrouwen Chen Xue en Xinxin Wang de tweede set in totaal zes wedstrijdpunten, maar wist deze niet te benutten. De Chinese vrouwen wonnen de set met 31-29 en maakten het daarna met af 15-13 af. Oranje had de eerste set met 21-19 gewonnen.

Het als dertiende geplaatste Nederlandse duo verloor in de eerste wedstrijd ook al in drie sets van de Spaanse vrouwen Liliana Fernandez Steiner en Elsa Bacuerizo McMillan. In het laatste groepsduel wachten de tweede geplaatste vicewereldkampioenen April Ross en Alix Klineman uit de Verenigde Staten.

Meppelink doet voor de derde keer mee aan de Olympische Spelen. Sinds 2017 vormt ze een koppel met Keizer, die er een paar jaar tussenuit was geweest. Samen werden ze in 2018 Europees kampioen. Op de Spelen kwamen beiden, met andere partners, nooit verder dan de achtste finales.

Geen medaille Wegman bij kanovaren

09.44 uur: Kanovaarster Martina Wegman is op de Olympische Spelen als zevende geëindigd op het onderdeel slalom. De 32-jarige Wegman legde in de finale op de wildwaterbaan in Tokio een foutloze heat af in een tijd van 111.33. Ze kon zich hiermee niet mengen in de strijd om de medailles.

Maar Wegman kon terugkijken op een sterk olympisch optreden. Ook in de halve eindstrijd bleef ze foutloos en kwalificeerde ze zich als achtste voor de finale. Het goud was voor de Duitse Ricarda Funk. De Spaanse Maialen Chourraut behaalde het zilver voor de Australische Jessica Fox.

De laatste keer dat Nederland in deze discipline meedeed, was bij Peking 2008 met Robert Bouten en Ariane Herde. Beiden haalden de finale. Bouten werd negende, Herde eindigde als zesde.

Bij kanoslalom moeten de deelnemers een kunstmatige wildwaterbaan van 250 meter zo snel mogelijk afleggen. Onderweg moeten ze tussen 25 poortjes door. Wie de paaltjes van het poortje raakt, krijgt 2 strafseconden. Een gemiste poort betekent 50 strafseconden.

Kanoslalom maakt sinds 1992 deel uit van het olympische programma.

Tokio wil meer ziekenhuisbedden voor coronapatiënten

08.47 uur: De olympische gaststad Tokio heeft ziekenhuizen gevraagd meer bedden te regelen voor coronapatiënten. De Japanse zender TBS bericht dat medische centra het verzoek hebben gekregen om operaties en andere ingrepen uit te stellen.

De metropool ziet het aantal coronabesmettingen tijdens de Olympische Spelen snel stijgen. De autoriteiten registreerden maandag 1429 nieuwe coronagevallen, een verdubbeling ten opzichte van dezelfde dag een week eerder. Daardoor groeit ook de druk op de zorg. De lokale autoriteiten willen dat op korte termijn honderden extra bedden beschikbaar komen.

In Japan bestaat volgens peilingen veel weerstand tegen het grote internationale sporttoernooi. Tegenstanders vrezen dat de aanwezigheid van buitenlandse atleten en functionarissen kan leiden tot verdere verspreiding van het virus in hun land. De autoriteiten hebben strenge maatregelen genomen om dat te voorkomen.

Wheeler Van Weeghel voor zesde keer naar Paralympics

08.46 uur: Wheeler Kenny van Weeghel kan zich opmaken voor zijn zesde deelname aan de Paralympische Spelen. De 40-jarige sportman uit Heeswijk-Dinther is opgenomen in de paralympische atletiekploeg voor Tokio, die in totaal zeventien atleten telt.

Van Weeghel was er al bij op de Paralympics van Sydney in 2000. Ook in Athene 2004, Peking 2008, Londen 2012 en Rio 2016 deed hij mee. De wheeler vergaarde al zes medailles; twee keer goud op de 400 meter, zilver op de 400 meter en 200 meter en twee keer brons op 100 meter. In Tokio komt hij uit op de 100 en 800 meter.

De Atletiekunie heeft elf vrouwen en zes mannen geselecteerd. Zeven van die atletes komen uit op de 100 meter, onder wie wereldrecordhoudster Fleur Jong.

Zeilster Bouwmeester staat derde na derde dag in Laser Radial

08.28 uur: Zeilster Marit Bouwmeester staat na zes races in de Laser Radial op de Olympische Spelen op de derde plaats. De regerend olympisch kampioene sloot de derde dag op het water bij Enoshima af met een negende plaats in de zesde race, na eerder een derde plaats in de vijfde race.

Bouwmeester kwam als tiende over de finish in de zesde race, maar de Amerikaanse Paige Railey die als vierde finishte, werd gediskwalificeerd. De zege ging naar de Zwitserse Maud Jayet, die de Franse Marie Bolou en de Finse Tuula Tenkanen voor bleef.

De Deense Anne-Marie Rindom gaat na zes races aan de leiding met 22 punten inclusief één schrapresultaat. De Zweedse Josefin Olsson heeft 34 punten en Bouwmeester heeft 35 punten. Er volgen nog vier races en de medalrace.

Zeiler Heiner begint Olympische Spelen met een elfde plaats

08.15 uur: Zeiler Nicholas Heiner is zijn olympisch zeiltoernooi in de Finn-klasse begonnen met de elfde plaats. De 32-jarige zeiler bleef ver van de voorste plaatsen in de eerste race in de Finn.

De Turkse zeiler Alican Kaynar won de eerste race, voor de Hongaar Zsombor Berecz en de Spanjaard Joan Cardona Mendez.

De zeilers in de Finn-klasse varen ook nog een tweede race op dinsdag.

Wegman naar finale kanovaren

07.49 uur: Kanovaarster Martina Wegman heeft zich op de Olympische Spelen geplaatst voor de finale op het onderdeel slalom. De 32-jarige Wegman legde in de halve eindstrijd een snelle en bijna foutloze heat af over de wildwaterbaan in Tokio. Ze ging door alle poortjes en kreeg maar twee strafseconden.

Wegman eindigde in de halve finales als achtste met een tijd van 1.08,74. De beste tien gingen door. De Australische Jessica Fox was de snelste in 1.03,85. De finale staat later deze dinsdag op het programma.

Bij kanoslalom moeten de deelnemers een kunstmatige wildwaterbaan van 250 meter zo snel mogelijk afleggen. Onderweg moeten ze tussen 25 poortjes door. Wie de paaltjes van het poortje raakt, krijgt 2 strafseconden. Een gemiste poort betekent 50 strafseconden.

Kanoslalom maakt sinds 1992 deel uit van het olympische programma. De laatste keer dat Nederland in deze discipline meedeed, was bij Peking 2008 met Robert Bouten en Ariane Herde. Beiden haalden de finale. Bouten werd negende, Herde eindigde als zesde.

Zeilduo Bekkering/Duetz behaalt tweede plaats in race 3

07.36 uur: Zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz hebben de eerste dag in het olympisch zeiltoernooi in de 49erFX-klasse afgesloten met een tweede plaats in de derde race. In die race moest het duo alleen Martine Grael en Kahena Kunze uit Brazilië, de regerend olympisch kampioenen, voor zich dulden.

Bekkering en Duetz begonnen het toernooi met een dertiende plaats en eindigden als achtste in de tweede race. In de derde race lagen ze lang aan de leiding, maar werden ze voor de laatste boei ingehaald door de Braziliaanse zeilsters. Denemarken eindigde als derde.

De Nederlandse zeilsters staan na de eerste dag zesde in het klassement. Groot-Brittannië, dat de eerste twee races won en als zesde finishte in de derde race, gaat aan de leiding voor de Verenigde Staten en Brazilië.

Judoka Franssen naar herkansingen na nederlaag tegen nummer 1

07.34 uur: Juul Franssen is op de Olympische Spelen in de klasse tot 63 kilogram veroordeeld tot de herkansingen. Ze verloor in de kwartfinales op waza-ari van de nummer 1 van de wereld, de Française Clarisse Agbegnenou.

De 28-jarige Agbegnenou is vijfvoudig wereldkampioene. Ze pakte op de Spelen van 2016 een zilveren plak. Ze scoorde na ruim tweeënhalve minuten een waza-ari en gunde Franssen in de resterende anderhalve minuut geen score meer.

In de herkansingen neemt de 31 jaar oude Franssen het op tegen de Braziliaanse Ketleyn Quadros. Mocht ze die wedstrijd winnen, dan strijdt ze met een verliezer van een halve finale om een bronzen plak. Quadros is de nummer 8 van de wereld, Franssen staat drie plekken lager. De herkansingen beginnen om 10.00 uur Nederlandse tijd.

Eerder op de dag was Franssen, die dit jaar op zowel de EK als WK direct werd uitgeschakeld, te sterk voor de Australische Katharina Haecker en de Servische Anja Obradovic, beide keren op ippon. Vijf jaar geleden werd Nederland in Rio in de klasse tot 63 kilogram vertegenwoordigd door Anicka van Emden, die een bronzen plak veroverde.

Judoka De Wit niet naar de kwartfinale

6.47 uur: Judoka Frank de Wit heeft de kwartfinale op de Olympische Spelen niet bereikt. Hij werd uitgeschakeld in zijn tweede ronde partij door de Duitser Dominic Ressel.

Het kwam aan op een golden score, nadat in de eerste vijf minuten geen van beiden de ander op een correcte wijze tegen de grond wist te krijgen. Na een halve minuut in de extra tijd kreeg Ressel De Wit wel tegen de grond. Het olympische avontuur komt daardoor ten einde voor De Wit.

Bouwmeester derde na derde plaats in race 5

6.20 uur: Zeilster Marit Bouwmeester is in de vijfde race in de Laser Radial op de Olympische Spelen als derde geëindigd. De regerend olympisch kampioene moest de Zweedse Josefin Olsson en de Hongaarse Maria Erdi voor laten gaan.

In de stand is Bouwmeester twee plaatsen gestegen en staat na vijf races derde achter de Noorse Line Flem Høst en de Deense Anne-Marie Rindom. Later dinsdag volgt nog de zesde race in de Laser Radial.

Franssen meldt zich in de kwartfinale

6.08 uur: Het is judoka Juul Franssen op de Olympische Spelen gelukt zich te plaatsen voor de kwartfinales van de klasse tot 63 kilogram. De 31-jarige Franssen versloeg in de tweede ronde de Australische Katharina Haecker. Franssen is de nummer 11 van de wereld, Haecker staat zeven plekken lager.

In de vierde en laatste minuut van de reguliere speeltijd maakte Franssen het af op ippon. Ze had kort daarvoor haar tweede straf gekregen. Een derde straf zou een nederlaag hebben betekend.

Bij de laatste acht neemt Franssen het op tegen de Française Clarisse Agbegnenou, de nummer 1 van de wereld. Agbegnenou pakte op de Spelen van 2016 een zilveren plak.

Franssen was de dag begonnen met een zege op de Servische Anja Obradovic. Na ruim drie minuten won Franssen, ook op ippon. Mocht ze in de kwartfinales verliezen, dan gaat ze door naar de herkansingen.

Vijf jaar geleden werd Nederland in Rio in de klasse tot 63 kilogram vertegenwoordigd door Anicka van Emden, die een bronzen plak veroverde.

Judoka Frank de Wit eenvoudig naar ronde twee

5.24 uur: Frank de Wit heeft zich op de Olympische Spelen eenvoudig verzekerd van een plek in de achtste finales van het judotoernooi. Hij was veel te sterk voor Peniamina Percival uit Samoa, de nummer 217 van de wereld. De Wit bezet de vijfde plek op de wereldranglijst.

Na 1 minuut en 9 seconden had De Wit de overwinning al binnen. Hij scoorde met een worp een waza-ari en liet de judoka uit Samoa vervolgens niet meer loskomen; ippon.

De 25-jarige De Wit maakt voor de tweede keer zijn opwachting op de Spelen. Vijf jaar geleden wist hij in Rio de Janeiro geen wedstrijd te winnen.

Zwemtitels voor Rylov, Jacoby en Dean

4.35 uur: In Tokio zijn er dinsdag weer de nodige zwemtitels uitgedeeld. Op de 100 meter rugslag bij de mannen won de Rus Evgeny Rylov voor zijn landgenoot Kliment Kolesnikov en de grote favoriet Ryan Murphy uit Australië.

Bij de 100 meter vlinderslag voor vrouwen ging de olympische titel naar Lydia Jacoby uit de Verenigde Staten. Tatjana Schoenmaker (Zuid-Afrika) en Lilly King (Amerika) completeerden het podium.

De Britten vierden feest bij de 200 meter vrije slag voor mannen. Tom Dean troefde zijn landgenoot Duncan Scott af. Brazilië greep via Fernando Scheffer het brons.

Judoka Franssen via ippon naar tweede ronde

4.17 uur: Judoka Juul Franssen heeft zich op de Olympische Spelen geplaatst voor de tweede ronde van de klasse tot 63 kilogram. De 31-jarige Franssen was de Servische Anja Obradovic de baas. Na ruim drie minuten won Franssen op ippon.

Franssen is de nummer 11 van de wereld, Obradovic is de mondiale nummer 34.

Eerland maakt 3-0 achterstand ongedaan op weg naar de achtste finale

4.10 uur: Tafeltennisster Britt Eerland is op de Olympische Spelen doorgestoten naar de laatste zestien. De Nederlandse leek op een razendsnelle exit af te stevenen, maar knokte zich knap terug en won met 4-3 (9-11, 3-11, 7-11, 11-6, 11-5, 11-8, 11-7) van de uit Egypte afkomstige Dina Meshref.

Tegen de linkshandige nummer 36 van de wereld ging het voor Eerland, zelf 28e op de wereldranking, aan het einde van eerste game mis, toen ze twee servicepunten op een rij inleverde. Daarna volgde een zeer matige tweede game, waarin ze vrijwel niets te vertellen had, en ook in de derde liep ze continu achter de feiten aan.

In de vierde game nam Eerland dan voor het eerst de leiding en deze gaf ze niet meer weg. Ook de vijfde trok ze overtuigend naar zich toe, waardoor het weer echt spannend werd. De zesde game ging via een paar zeer fraaie punten eveneens naar Eerland toe, terwijl bij Meshref steeds meer de klad erin kwam.

Dus moest er een beslissende zevende game aan te pas komen. Hierin nam Eerland weer het initiatief en volgden er uiteindelijk drie matchpoints. Bij de eerste was het direct raak en dus mag ze later op de dinsdag aantreden in de achtste finale.

