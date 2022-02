’Meer stadions lopen risico op instorting’

De criteria, die momenteel gehanteerd worden, houden volgens Middelkoop onvoldoende rekening met een situatie, waarin supporters bij elkaar klonteren en tegelijkertijd allemaal springen of hossen.

Volgens Middelkoop kan daardoor in meerdere stadions gebeuren wat er bij NEC-Vitesse vorig jaar is gebeurd. Onder invloed van op en neer springende Vitesse-supporters stortte toen een deel van het uitvak in. Dit heeft de ingenieur aangegeven bij de presentatie van het definitieve onderzoeksrapport naar het incident in Nijmegen.

Erik Middelkoop van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV tijdens de presentatie van de gemeente Nijmegen en NEC van de definitieve resultaten van het onderzoek naar de oorzaak van het instorten van een deel van het Goffertstadion.

Advies: onderzoek andere stadions

De onderzoeker van Royal Haskoning DHV adviseert een onderzoek naar andere stadions, waarbij uitgezocht moet worden wat de maximale belasting is die de tribunedelen aankunnen. Als die te laag ligt, zouden er volgens de deskundige maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat een situatie zich voordoet, waarin veel mensen samenklonteren om samen te springen of te hossen. Dit zou voorkomen kunnen worden door bijvoorbeeld stewards in te zetten.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De oorzaak van de ineenstorting bij NEC was tweeledig. Niet alleen oversteeg door de hossende supporters de piekbelasting de draagkracht van het tribunedeel, maar bovendien was er sprake van een ontwerpfout in de onderste tribunedelen. De afgelopen tijd is dat verholpen door metalen strips te bevestigen, waardoor de tribuneplaten verstevigd zijn. Omdat de Erve Asito van Heracles Almelo hetzelfde ontwerp heeft en door dezelfde bouwers is neergezet, worden daar nu uit voorzorg ook maatregelen genomen om de tribunedelen te verstevigen.