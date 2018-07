Sagan overleeft helse lijdensweg

Peter Sagan wordt bijgestaan door enkele teamgenoten. Ⓒ EPA

Voor Peter Sagan was het vrijdag een helse dag in de Pyreneeën. De groenetruidrager werd al in de beginfase van de negentiende etappe van de Tour de France gelost uit het peloton. Na een lange lijdensweg bolde hij uiteindelijk zeven minuten voor het verstrijken van de tijdslimiet over de streep.