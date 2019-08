Sam Larsson Ⓒ BSR Agency

ROTTERDAM - Feyenoord-trainer Jaap Stam is niet van plan om Sam Larsson voor langere tijd uit het elftal te houden. De ex-international vindt dat de Zweedse aanvaller zelfs een van de spelers is in wie hij een groot vertrouwen heeft en die in zijn ogen ’enorm goed’ kan voetballen.