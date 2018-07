Verstappen grijpt net naast eerste plek

Sebastian Vettel was ’s middags de enige die sneller rondging. Het verschil tussen Verstappen en de Duitse Ferrari-coureur, de nummer twee in de WK-stand, was echter minimaal: slechts 0.074 seconde.

Daniel Ricciardo zette de derde tijd neer. De Red Bull-teamgenoot van Verstappen gaf 0.227 toe op Vettel. De Australiër was in de eerste sessie nog de snelste.

WK-leider Lewis Hamilton eindigde op plek vijf. De Brit van Mercedes was ruim zeven tienden langzamer dan Vettel, zijn grootste rivaal in de strijd om de wereldtitel.

Verstappen stelde in aanloop naar het GP-weekeinde in Hongarije, de laatste voor de zomerstop, al dat Red Bull een goede kans zou maken op de Hungaroring. „Ik denk dat onze auto goed genoeg is om te winnen”, vertelde de Limburger in een vooruitblik.