Verstappen: ‘Er zit nog progressie in’

De Red Bull-coureur verwacht zaterdag een spannende kwalificatie in Boedapest.,,Ferrari, Mercedes en wij zullen dicht bij elkaar zitten”, denkt de Limburger.

,,Onze auto was goed vandaag. Of het genoeg is voor pole position? Dat weet ik niet zeker. Het hangt er ook vanaf hoeveel Ferrari en Mercedes nog kunnen winnen met hun partymode tijdens de kwalificatie.”

Verstappen tijdens de derde vrije training. Ⓒ Reuters

Hoewel Mercedes achterbleef op vrijdag, verwacht Verstappen dat de zilverpijlen er zaterdag ‘gewoon’ weer bijzitten. ,,Dat lijkt me wel. Wij verliezen natuurlijk tijd op de rechte stukken. Er zit nog progressie in de auto en we zien er competitief uit. We zullen ook moeten verbeteren om het verlies op die rechte stukken te compenseren