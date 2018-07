Dumoulin kan Thomas niet kraken in laatste bergrit Tour

Ook in de afdaling naar de finish in Laruns kon de Limburger geen verschil maken. Het gat tussen Dumoulin en Thomas blijft daardoor, met nog twee dagen te gaan, één minuut en 59 seconden.

Roglic wint

De etappe werd gewonnen door Primoz Roglic van LottoNL-Jumbo. De Sloveen sloeg in de afdaling van de Aubisque een beslissend gat en kwam solo over de meet. Op de streep had hij een voorsprong van 17 seconden op de groep der favorieten, met daarin naast Dumoulin en Thomas ook Chris Froome.

Door zijn zege en de bijbehorende bonificatieseconden ging Roglic in het klassement voorbij aan Froome. Hij staat nu derde en heeft bovendien nog maar een achterstand van 19 seconden op nummer twee Dumoulin. De Nederlander was na afloop woedend op een motard van de Franse televisie, die volgens hem te dicht op Roglic reed, waardoor die gemakkelijk weg kon rijden.

Kruijswijk stijgt

Nairo Quintana was de verliezer van de dag. De Colombiaan van Movistar, eerder deze week nog zegevierend op de Portet, verloor veel tijd en zag Kruijswijk zijn vijfde plaats overnemen. De Brabander kon de groep der favorieten in de laatste afdaling niet volgen, maar hield genoeg tijd op Quintana over. Ook Mikel Landa, Romain Bardet en Dan Martin profiteerden en stegen een plekje.

De 200 kilometer lange negentiende etappe werd vooraf bestempeld als koninginnenrit. Met onder meer de Aspin (eerste categorie), de Tourmalet en de Aubisque (beide buitencategorie) was het een klassieke Pyreneeën-rit. Zaterdag wacht de renners nog een tijdrit van 31 kilometer.

Bekijk HIER de uitslag van de etappe en de standen in de diverse klassementen.

Het profiel van de negentiende etappe van de Tour de France. Ⓒ TDF

Vroege aanval

Mikel Landa en Romain Bardet zetten op de Tourmalet (17 kilometer á 7,3 procent) een aanval op het podium in. De nummers zeven en acht gingen in het virtuele klassement niet alleen Roglic en Kruijswijk, maar ook Dumoulin en Frome voorbij. Landa en Bardet zagen hun voorsprong in aanloop naar slotklim echter zienderogen slinken toen LottoNL-Jumbo-knecht Robert Gesink op kop van de groep met favorieten begon te sleuren.

Op de Aubisque deelden zowel Dumoulin en Kruijswijk als Roglic enkele speldenprikjes uit, maar Thomas kwam geen moment in de problemen. Froome zakte er af en toe doorheen, maar kon dankzij hulp van zijn piepjonge teamgenoot Egan Bernal telkens weer aanhaken.

Vlak voor de top haalde de groep der favorieten Landa en Bardet bij. Rafal Majka, die lang voorop reed met de twee, was als eerste boven, maar de Pool van Bora-Hansgrohe werd in de afdaling teruggepakt, waarna Roglic