Dumoulin woedend op tv-motor

Volgens de nummer twee van het algemeen klassement profiteerde ritwinnaar Primoz Roglic van de slipstream van een motor en kon Sloveen daarom in de slotfase van de etappe wegrijden uit de groep van de favorieten.

„Ik word op het rechte stuk strak uit het wiel gereden”, briesde een boze Dumoulin direct na afloop. „Hij reed vol achter een motor. Ik heb veel respect voor Primoz. Hij kan hier ook niks aan doen, maar dit slaat nergens op. Ik ben hier echt ziek van.”

Dumoulin kon naar eigen zeggen prima mee met Rogliz, die nu vlak achter hem derde staat in het algemeen klassement. „Ik zat de hele tijd strak in zijn wiel. Op het enige vlakke stuk ging hij er vandoor. Hier kan ik echt helemaal niets mee.”

Zaterdag staat er een 32 kilometer lange tijdrit op het programma. Dumoulin is als regerend wereldkampioen de topfavoriet, maar hij moet - zeker met de Giro al in de benen - ook rekening houden met Roglic, die vice-wereldkampioen is.

