Trotse Kruijswijk: ’Kramp aan alle kanten’

Eerst reed Robert Gesink lang voorop, daarna viel hijzelf regelmatig aan en tot slot was het Primoz Roglic die er in de afsluitende afdaling vandoor ging. De Sloveen pakte de etappewinst en steeg in het klassement naar de derde plaats, ten koste van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. Kruijswijk zelf nam de vijfde plaats over van de Colombiaan Nairo Quintana.

„We zouden allebei voor onze kans gaan. Hij wint de etappe en we schuiven allebei een plek op. Al met al een goede dag voor ons”, aldus Kruijswijk, die in de afdaling van de Col d'Aubisque de koplopers niet meer kon volgen. „De kramp schoot er aan alle kanten in. Dat geeft wel aan hoe zwaar het vandaag was.”

De Brabander gaf Gesink de complimenten. „Hij heeft echt 'berenwerk' gedaan door het verschil met de koplopers met twee minuten te verkleinen. Primoz maakte het supermooi af, hij is zo sterk.”