’Rijkaard gevleid door aanbod AC Milan’

Rijkaard heeft volgens Sport Mediaset positief gereageerd op het aanbod van Leonardo, die de functie van technisch directeur invult bij AC Milan. De gevallen Italiaanse topclub is sinds kort in handen van Amerikaanse eigenaren.

Voor Rijkaard, die in het verleden furore maakte als speler van AC Milan, zou het voor het eerst sinds 2013 zijn dat hij weer actief is in de voetballerij. In januari van dat jaar vertrok hij als bondscoach van Saudi-Arabië. Daarna liet Rijkaard meerdere malen weten dat hij geen trek had in een terugkeer in het voetbal.

Zijn grootste trainerssuccessen beleefde de oud-international van Oranje als coach van FC Barcelona. Met die club won hij in 2006 de Champions League en werd hij tweemaal kampioen van Spanje.