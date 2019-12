Polman: ’Nu is het klote, maar als je wint is het weer halleluja’

Estavana Polman Ⓒ AFP

KUMAMOTO - Hoofdschuddend stapten ze het veld af. In het kader van sportiviteit moesten er nog handjes worden geschud met de Duitse vrouwen, maar liever was Oranje onder een steen gekropen. Stuk voor stuk wisten ze dat de 25-23 nederlaag tegen de oosterburen volledig aan henzelf te wijten was. Afgezien van doelvrouw Tess Wester die met haar reddingspercentage van 43 procent wél een hoog niveau haalde. Maar zij werd in de steek gelaten door de aanvalslinie.