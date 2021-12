Weer Nederlands record Femke Kok, zilver Jutta Leerdam, Thomas Krol naar brons

Kok reed haar rit tegen Leerdam vrijwel alleen. Leerdam reageerde niet op de start en liet het vervolgens lopen. Ze reed uit in 45.53 waarmee ze laatste werd.

Kok dook vrijdag al met 37,01 net onder het oude Nederlandse record dat Thijsje Oenema in 2013 op dezelfde baan had gereden met 37,06.

Leerdam naar zilver op 1000 meter

Op de 1000 meter legde Leerdam beslag de tweede plek. De 22-jarige Zuid-Hollandse moest met 1.12,25 alleen de Japanse Miho Takagi voor zich dulden. Die was de beste in 1.11,83.

Leerdam was gebrand op sportieve revanche na haar mislukte 500 meter. Op de 1000 meter opende ze fel en nam na een rondje afstand van haar tegenstander Brittany Bowe. Met 1.12,25 was ze langzamer dan haar nationale record van 1.11,84. Ze bleef de Amerikaanse voor die met 1.12,60 als derde eindigde.

Kok kwam tot 1.12,87 en reed daarmee de vijfde tijd. Ze dook ruim onder haar eigen toptijd van 1.14,17. Ireen Wüst kwam tot 1.13,39 en werd daarmee negende.

Jutta Leerdam Ⓒ USA TODAY Sports

Krol derde op 1500 meter

Thomas Krol moest op de 1500 meter genoegen nemen met brons. Met 1.41,89 moest de regerend wereldkampioen zijn meerdere erkennen in Joey Mantia, die won in 1.41,15. De Amerikaan klopte in zijn rit de Chinees Zhongyan Ning, die met 1.41,38 tweede werd.

Wesley Dijs zette in de eerste rit een toptijd neer met een nieuw persoonlijk record van 1.42,38. Daarmee werd de 26-jarige schaatser verrassend vierde.

Olympisch kampioen Kjeld Nuis nam het in de slotrit op tegen Min Seok Kim, die eerder de beste was in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. De 32-jarige schaatser van Reggeborgh werd na een zware laatste ronde op de meet geklopt door de Zuid-Koreaan. Met 1.43,04 werd hij slechts elfde.

Schaatssters pakken zilver op ploegachtervolging

Nederland heeft zilver gepakt op de ploegachtervolging voor vrouwen. Ireen Wüst, Melissa Wijfje en Irene Schouten, finishten na zes ronden in een tijd van 2.52,69. De zege ging naar Canada in 2.52,41. Rusland werd derde.

Olympisch kampioen Japan (3.01,51) leek op weg naar een nieuw wereldrecord. In de slotronde ging Nana Takagi echter onderuit, waardoor de Japanse schaatssters slechts als achtste eindigden. De Canadese schaatssters Valerie Maltais, Ivanie Blondin en Isabelle Weideman, die op achterstand reden tegen Japan, bleven Nederland nog nipt voor.

Wüst, Wijfje en Schouten bleven maar net boven het Nederlandse record dat in februari 2020 in Salt Lake City was neergezet. Het trio met Wüst, Wijfje en Antoinette de Jong was toen vier honderdsten van een seconde sneller.

Bergsma kan niet meedoen voor de zege bij massastart

Jorrit Bergsma greep op de massastart naast de podiumplekken. De 35-jarige schaatser eindigde als zesde. De zege ging naar Bart Swings. De Belg bleef de Deen Viktor Hald Thorup en de Rus Roeslan Zacharov voor.

Bergsma probeerde uit het peloton te ontsnappen om naar het trio met Swings te rijden dat een voorsprong had gepakt. De schaatser van Team Zaanlander kwam daarna echter niet weg en had geen landgenoot om het gat dicht te rijden. Bart Hoolwerf, de andere Nederlander op de massastart, had zich niet geplaatst voor de finale.

In de slotfase liet Bergsma de pogingen om de koplopers terug te halen lopen. Swings reed voorin weg bij zijn twee medevluchters en kon al ruim voor de streep zijn overwinning vieren.