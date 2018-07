Ploegleiders LottoNL-Jumbo: ’Flauw dat Dumoulin dat aanhaalt’

Dumoulin reageerde witheet, omdat hij vond dat etappewinnaar Primoz Roglic (LottoNL Jumbo) te veel profijt kreeg van de slipstream van een motor. Verhoeven vindt echter dat de Limburger zich niet zo aan moet stellen. „Flauw dat Dumoulin dat aanhaalt”, reageert hij bij Tour de Jour. „Dan had hij zelf maar door moeten trappen. Hij zal zelf in zijn carrière ook wel eens voordeel hebben gehad van een motor. Morgen in de tijdrit kan Dumoulin zijn borst natmaken, want we staan er niet ver achter.”

Dumoulin heeft in het algemeen klassement inderdaad slechts negentien seconden voorsprong op Roglic. Ook Maassen lacht het gemopper van de Team Sunweb-rijder weg. „Wij hadden die man op de motor ingehuurd natuurlijk”, klinkt het sarcastisch. „Het was allemaal in scène gezet. Ik heb het niet gezien, dus het zal allemaal wel.”