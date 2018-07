Live Tour - beslissende tijdrit begonnen

Volg de etappe vanaf 12:00 uur via onze liveticker, met daarnaast ook een uitgebreid uitgeschreven commentaar.

De vraag is vooral of Tom Dumoulin zijn tweede plek in het algemeen klassement kan vasthouden. Primoz Roglic van Lotto-Jumbo hijgt in zijn nek.

De grote kannonen komen aan het einde van de middag in actie, hieronder de starttijden van de top-vijf:

16:21: Steven Kruijswijk (Ned)

16:23: Chris Froome(GB)

16:25: Primo Roglic (Slo)

16:27: Tom Dumoulin (Ned)

16:29: Geraint Thomas (GB)

Michael Boogerd blikt tijdens de Tour de France dagelijks vooruit bij Telesport. Vandaag etappe 20: de beslissende tijdrit, over 31 kilometer van Saint-Pée-sur-Nivelle naar Espelette.

Dumoulin was vrijdag na afloop van de negentiende etappe des duivels. De Limburger vond dat Primoz Roglic op onrechtmatige wijze tijdswinst had geboekt in de afdaling richting de finish.

Het profiel van de twintigste etappe van de Tour de France. Ⓒ TDF

Volgens Dumoulin kon de renner van LottoNL-Jumbo bij hem wegrijden, omdat een motard van de Franse televisie vlak voor de Sloveen bleef rijden. Roglic won de rit uiteindelijk met 19 seconden voorsprong en pakte ook nog eens 10 bonificatieseconden. Het verschil tussen beiden is nu 19 seconden. Chris Froome staat 32 seconden achter Dumoulin.

„Tom was behoorlijk gefrustreerd. Dat vond ik een slecht teken. Ik hoop dat zijn frustraties hem tijdens de tijdrit niet in de weg gaan zitten. Het moet niet zo zijn dat hij straks ineens vierde staat, want normaal gesproken gaan hij, Roglic en Chris Froome dicht op elkaar eindigen. Qua niveau vind ik ze nog steeds vergelijkbaar. Tom moet opletten.”

Michael Boogerd dagelijks vooruit voor Telesport. Ⓒ ANP

Boogerd verwacht dat Dumoulin en Roglic aan het einde van de middag allebei tevreden zijn. „Ik denk dat Roglic de tijdrit wint, want hij zit nu in een flow en dat Tom zijn tweede plek behoudt.”

Geraint Thomas

De eerste plek van Geraint Thomas, die een voorsprong van twee minuten en vijf seconden heeft op Dumoulin, komt niet meer in gevaar, vermoedt Boogerd.

„Thomas gaat de Tour winnen. Of hij moet iets tegenkomen zoals Michael Rasmussen in 2005. Die ging het podium halen, maar verknalde zijn tijdrit door knulligheden en spanning. Maar dat gaat bij Sky niet gebeuren. Thomas heeft deze Tour nog geen slecht moment gehad en het ligt niet in de lijn der verwachting dat hij nu ineens een slechte tijdrit gaat rijden.”