Tour de France: uitslag en standen

De Limburger van Sunweb was na 31 kilometer 1 seconde sneller dan de Brit Chris Froome, die de Sloveen Primoz Roglic van een podiumplaats stootte. De viervoudig Tourwinnaar wordt normaal gesproken derde in het eindklassement. Dumoulin wordt, mits hij zondag in de slotetappe finisht, de eerste Nederlander op het podium van de Tour sinds Erik Breukink in 1990.

Zondag volgt een rit van Houilles naar Parijs, waarin er niet meer om het klassement wordt gestreden maar het alleen nog om de dagzege gaat.

