Column Kerckhoffs: Krediet voor Rabobank

Raymond Kerckhoffs Ⓒ De Telegraaf

Op 19 december 2012 gaf Bert Bruggink, lid van de Raad van Bestuur van Rabobank, de wielersport een ongelooflijke trap na. Naar aanleiding van de bevindingen in het USADA-rapport draaide Rabobank de sponsorkraan richting de wielersport resoluut dicht. „Wij zijn niet meer overtuigd dat de internationale professionele wielerwereld in staat is om een schone en eerlijke sport mogelijk te maken”, toonde Bruggink je reinste hypocrisie.