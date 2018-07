Tien voor teamspel

LARUNS - Primoz Roglic maakte het subliem af, maar het was een perfecte ploegprestatie van Lotto-Jumbo. Tot in de puntjes klopte de tactiek van de Nederlandse formatie, die in het begin de rust bewaarde, om later het Sky-blok te laten kraken. De ultieme beloning volgde in Laruns, in de vorm van de ritzege, maar ook kroop de Sloveen naar de derde plaats. De eveneens sublieme Steven Kruijswijk staat, met de beslissende tijdrit van vandaag voor de boeg, op de vijfde plek.