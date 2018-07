bijschrift

BOEDAPEST - Hij is nog altijd een graag geziene gast in de paddock. De onvermijdelijke sigaret is nooit ver weg. Paul Stoddart (63), eigenaar van het voormalige team van Minardi, maakt van zijn hart geen moordkuil. „Het geld in de Formule 1 is echt te gek geworden”, stelt de charismatische Australiër.