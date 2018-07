Davy Klaassen: Welkom in Duitsland!

Werder Bremen-trainer Florian Kohfeldt (l.) en directeur Frank Baumann (r.) zijn megatrots op hun nieuwe Nederlandse ster. Ⓒ FOTO HOLLANDSE HOOGTE

AMSTERDAM - Iets over half twee schoof Davy Klaassen in het Weser-stadion aan voor de persconferentie. Met de voor hem karakteristieke glimlach vroeg de Nederlander of de pers het kort wilde houden. De nuchtere voetballer is geen liefhebber van zulke plichtplegingen, maar voornaamste reden voor de haast was een andere. Klaassen maakte kennis met de Duitse voetbalwetten en moest enkele uren na de afronding van de medische keuring al kilometers maken. In het oefenduel met Arminia Bielefeld was hij als matchwinnaar direct belangrijk voor zijn nieuwe ploeg (0-1). „Welkom in de Bundesliga”, lacht Klaassen.