Spekenbrink: ’Heb me behoorlijk vergist in Dumoulin’

Spekenbrink had al vroeg zijn zinnen op Dumoulin gezet. Het viel hem in 2010 op dat de Limburger als 19-jarige zonder gedegen opleidingstraject huis hield in de tijdrit van de Baby Giro. „Vanaf dat moment hadden wij Tom op de radar. We zagen een groot tijdrit-talent in hem. Ik zag daarentegen geen complete renner voor de grote rondes in hem. Misschien dat hij ooit een keer tussen plek tien en vijftien vanuit het tweede plan kon eindigen. Zijn beperkte klimcapaciteiten zag ik daarentegen als een te groot minpunt om daadwerkelijk mee te kunnen spelen.”

Als voorbeeld draagt Spekenbrink het Criterium International aan, waar Dumoulin vijf jaar geleden zijn eerste tijdritzege als prof wist te boeken. De Limburger pakte op Corsica de leiderstrui en moest die vervolgens op de Col de l’Ospedale verdedigen.

’Zag dat hij tekortschoot’

„Toen de toppers in dat veld bergop gingen versnellen, zag je dat hij tekortschoot. En de beste klimmers daar behoorden zeker niet tot de wereldtop. Ik geloofde in Toms talenten voor kleine rittenkoersen als Parijs-Nice, waar hij met zijn tijdrit een wapen had en daarnaast nog één of twee dagen goed bergop kon pezen. Drie weken in het hooggebergte standhouden, dat leek te hoog voor hem gegrepen.”

Spekenbrinks ogen werden pas echt geopend door het verrassende optreden van Dumoulin in het daaropvolgende seizoen. In de Vuelta a España, waar hij pas op de voorlaatste dag uit de rode leiderstrui werd gereden. Het tekent hoe snel zijn ontwikkeling is gegaan. „Dat is voor iedereen een eye-opener geweest. Het verwonderde ons dat hij daar meerdere dagen met de besten omhoog kon. Al had ik toen zelfs nog mijn twijfels. Misschien kon hij in die Vuelta nog profiteren van zijn underdogpositie en kreeg hij daardoor ruimte. Ik vroeg me na die Vuelta af hoe goed Tom kan zijn wanneer hij onder druk moet presteren en de concurrentie hem vanaf dag één geen millimeter vrijheid geeft.”

Binnen Team Sunweb moest de Giro d’Italia van vorig jaar antwoord geven of Dumoulin wel degelijk kon uitgroeien tot een ronderenner. „In de hele benadering zijn we daar van start gegaan alsof Tom een van de topfavorieten was. Alleen zo konden we achter zijn mogelijkheden komen. We hielden er rekening mee dat zijn grens weleens rond plek zeven of acht kon liggen. In die door hem gewonnen Ronde van Italië heeft hij ons opnieuw versteld doen staan.”

„Eigenlijk heeft hij dat dit jaar in zowel Giro als Tour weer twee keer op rij gedaan. Andermaal heeft hij bergop een enorme progressie geboekt, wat aangeeft dat hij zich nog altijd verder ontwikkelt. In beide rondes behoorde hij bij de beste drie, vier klimmers. Hij kan keer op keer vijf tot tien kilometer lang ongekend hard een berg op rijden. Als het moet zelfs in zijn eentje. Ook op steile beklimmingen als Zoncolan, l’Alpe d’Huez en Col du Portet. Daardoor verliest hij bergop nauwelijks terrein. De cijfers onderschrijven zijn ontwikkeling. De wattages zijn opnieuw ietsje beter. De consistentie is beter. Hij zakt minder weg.”

Wat is je het meest opgevallen aan zijn ontwikkeling?

„Zijn persoonlijkheid. Voor een sportman is hij voldoende egoïst om altijd voor het resultaat te gaan. Je hoort wel eens in het voetbal: ’We hebben verloren, maar we waren wel de beste’. Daar zijn ze ook nog trots op. Tom is iemand die altijd wil winnen. Ook als hij een mindere dag heeft, gaat hij nog voor de zege. De beste zijn is voor hem geen prijs. Natuurlijk hebben meer sporters die instelling, maar vaak is dit op een heel individualistische basis. Je pakt jouw begeleiding, jouw trainingskamp, jouw materiaal. Je leeft dan in een heel kleine wereld die je zo perfect mogelijk probeert te maken. Tom heeft zijn egoïsme stapje voor stapje kunnen uitbreiden naar zijn directe omgeving. Wielrennen is nu eenmaal een sport waarin je de organisatie van een team nodig hebt. Hij heeft er belang bij dat de ploeg beter functioneert. In dat mechanisme is hij gegroeid. Wilde hij in het begin vooral baas zijn van zijn eigen wereldje, nu denkt hij in het belang van de ploeg. Ik denk dat hij naar Nederlandse maatstaven een unieke sportman is. Hij is gewoon een slimme egoïst.”

Waarom past Tom zo goed bij jullie ploeg?

„Wij zijn een veeleisende ploeg. Laat ik het zo zeggen. Wij weigeren een verzameling individuen te zijn. Gezien de budgetverschillen in het wielrennen moeten we beter presteren dan we eigenlijk zouden kunnen. Zo denkt Tom ook. In de topsport kun je op vrij jonge leeftijd wereldberoemd zijn. Vanuit de schoolbanken kun je ineens in de schijnwerpers staan. Of je dat nu wilt of niet, het doet iets met je. De halve wereld wil iets van je, ineens krijg je een riant salaris. De sportman komt dan op het punt dat je op een mooi niveau presteert, maar je ook comfort en luxe kunt permitteren.”

„Dat is te combineren, maar je bent dan niet meer honderd procent toegewijd om alsmaar beter te worden. Je accepteert dan eerder je niveau. Wij hebben uiteindelijk van goede wielrenners afscheid genomen, omdat ze in onze ogen te vroeg hun niveau accepteerden. Tom weet dat als hij écht geschiedenis wil schrijven, hij nog moet verbeteren. Hij is niet bezig met luxe of zichzelf te vermarkten. Hij laat sociale media zelfs helemaal links liggen, omdat hij er alles aan wil doen om de beste ronderenner te worden. Hij gaat heel ver in zijn discipline. Ieder jaar wordt hij nog extremer en leeft hij nog meer als een monnik om zoveel mogelijk details onder controle te krijgen. Ik kan genieten als ik zie hoe Tom intelligent en gedreven bezig blijft om stappen te zetten.”

Team Sunweb nam de laatste jaren afscheid van renners als Marcel Kittel, John Degenkolb en Warren Barguil. Wereldtoppers bij wie de chemie met de ploeg na een aantal jaren was uitgewerkt. Net zoals Louis van Gaal met een jong Ajax in 1995 de Europacup 1 won en daarna zag dat er steeds meer afstand kwam tussen trainer en nieuwe sterspelers. „Ik ga geen namen noemen”, benadrukt Spekenbrink. „Het waren renners met een goed niveau, die nog altijd gedreven waren. Dat laatste stukje om beter te worden, werd alleen minder. Daarbij kwam er bij hen een ander leven naast de sport. Je zag de samenwerking met het team minder worden. Er blijft dan minder ruimte over om elkaar beter te maken.”

Welk aandeel heeft Dumoulin gehad in de groei van de ploeg?

„Wij zijn veeleisend naar Tom, maar hij is dat ook naar de ploeg. Wij willen beiden kansvergrotingen, zowel binnen de mogelijkheden als onmogelijkheden. Voortdurend ben je aan het kijken hoe je je verder kunt optimaliseren. Die discussie maakt je niet alleen beter, maar brengt je ook naar elkaar toe. Je moet wel tijd hebben voor die discussie. Natuurlijk daagt Tom ons uit. Drie jaar geleden spraken wij als team nooit de gedachte uit dat we de Tour de France wilden winnen. Nu zitten we volop in het proces hoe we dat kunnen bewerkstelligen. Hij zet dertig man in onze begeleidingsstaf op scherp om te kijken op welke gebieden we nog vooruitgang kunnen boeken.”

Dat klinkt leuk, maar waren de teams rondom Dumoulin in zowel de Giro als de Tour wel volwaardig voor een kandidaat-eindwinnaar?

„Laten we het zo zeggen, het kan allemaal nog wat beter. Als ploeg hebben we steeds het maximale eruit gehaald. Qua uitvoering waren we toonaangevend. Het klopt dat het niveau nog wat hoger kan. We zijn niet de ploeg die in drie grote rondes domineert. Dat kan alleen Sky. Als wij onze krachten een keer gaan bundelen en we richten ons helemaal op de Tour, dan hebben we wel een competitief team tegenover Sky. Dat is iets dat we in de toekomst, wellicht volgend jaar al, zeker gaan doen. Met Wilco Kelderman, Sam Oomen en misschien nog twee nieuwe aankopen moeten we Tom bergop nog veel beter kunnen ondersteunen.”

De ploeg staat bij jullie altijd boven het individu. Toch kun je van deze Tour-ploeg zeggen dat je acht renners hebt, waarvan er zeven zijn te vervangen. Er is maar één Dumoulin.

„Nog steeds durf ik te zeggen dat andere renners met hun kwaliteiten ook onvervangbaar zijn. Wanneer je met een duidelijk plan rijdt, dan moeten die zeven anderen zich opofferen voor de achtste. Natuurlijk is Tom uniek. Ronderenners zijn heel dun gezaaid. Dumoulin heeft het recht, maar ook de last dat hij voor resultaten moet zorgen. Je hebt ook geen eindeloze rij talenten die honderd kilometer op kop van het peloton kunnen rijden of die vijf kilometer heel hard een berg beklimmen. Zo verzamel je een ploeg.”

Vorig jaar kende de ploeg een uitzonderlijk jaar met onder meer de Giro-winst, vier ritzeges in de Tour, de groene en de bergtrui in de Tour, wereldtitels individuele en ploegentijdrit bij zowel mannen als vrouwen en de vierde plaats in de Vuelta. Hoe moeilijk is het om na zo’n jaar verder te gaan?

„De uitslagen gaven een florissanter beeld dan de werkelijkheid. Wij waren ons daarvan bewust. Het zou ook een valkuil zijn geweest als we onszelf geweldig waren gaan vinden. Mijn grootste angst is dat je door resultaten misplaatst arrogant wordt. Je begint immers altijd weer op nul. Elk jaar opnieuw moet je meer eisen, waardoor je ook afscheid moet nemen van renners die niet meekunnen in dat proces. Anderen worden hierdoor juist weer beter. Natuurlijk realiseren we ons ook dat we publiek werk doen. Wij moeten zo snel mogelijk naar die streep rijden en de rest van de wereld vindt daar iets van. Dat zorgt altijd voor een dynamiek. Voor dit seizoen hebben we gesteld dat we waarschijnlijk niet diezelfde resultaten als in 2017 gaan behalen, maar dat we wel een betere ploeg kunnen worden. We moeten ons blijven focussen om onszelf te verbeteren. Wat de buitenwereld ook roept, wij moeten ons niet laten afleiden van ons plan. Dat stelt je weer in staat om ooit een nog veel bijzondere droom te realiseren.”

Dat is de eindzege in de Tour de France?

„Ja. In het wielrennen is dat het summum.”