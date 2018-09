Sparta strikt ervaren spits uit Slovenië

,,Het is mooi dat we een ervaren spits kunnen vastleggen vlak voor we aan de voorbereiding beginnen. Dalibor is een jongen die de afgelopen jaren naam heeft gemaakt als doelpuntenmaker'', aldus trainer Alex Pastoor.

Eerder op donderdag versterkte Sparta zich al met de Duitse jeugdinternational Julian Chabot. De negentienjarige centrumverdediger komt over RB Leipzig. Hij tekende een verbintenis voor drie seizoenen.