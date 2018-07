’Dumoulin heeft ons versteld doen staan’

De ogen van de manager van Team Sunweb werden pas echt geopend door het verrassende optreden van Dumoulin in 2015. In de Vuelta a España, waar hij pas op de voorlaatste dag uit de rode leiderstrui werd gereden. Het tekent hoe snel zijn ontwikkeling is gegaan.

„Dat is voor iedereen een eye-opener geweest. Het verwonderde ons dat hij daar meerdere dagen met de besten omhoog kon. Al had ik toen zelfs nog mijn twijfels. Misschien kon hij in die Vuelta nog profiteren van zijn underdogpositie en kreeg hij daardoor ruimte. Ik vroeg me na die Vuelta af hoe goed Tom kan zijn wanneer hij onder druk moet presteren en de concurrentie hem vanaf dag één geen millimeter vrijheid geeft.”

Binnen Team Sunweb moest de Giro d’Italia van vorig jaar antwoord geven of Dumoulin wel degelijk kon uitgroeien tot een ronderenner. „In de hele benadering zijn we daar van start gegaan alsof Tom een van de topfavorieten was. Alleen zo konden we achter zijn mogelijkheden komen. We hielden er rekening mee dat zijn grens weleens rond plek zeven of acht kon liggen. In die door hem gewonnen Ronde van Italië heeft hij ons opnieuw versteld doen staan.”

Bekijk ook: Dumoulin kan Thomas niet kraken in laatste bergrit Tour

„Eigenlijk heeft hij dat dit jaar in zowel Giro als Tour weer twee keer op rij gedaan. Andermaal heeft hij bergop een enorme progressie geboekt, wat aangeeft dat hij zich nog altijd verder ontwikkelt. In beide rondes behoorde hij bij de beste drie, vier klimmers.”

Iwan Spekenbrink Ⓒ ANP

„Hij kan keer op keer vijf tot tien kilometer lang ongekend hard een berg op rijden. Als het moet zelfs in zijn eentje. Ook op steile beklimmingen als Zoncolan, l’Alpe d’Huez en Col du Portet. Daardoor verliest hij bergop nauwelijks terrein. De cijfers onderschrijven zijn ontwikkeling. De wattages zijn opnieuw ietsje beter. De consistentie is beter. Hij zakt minder weg.”

Lees hieronder het gehele exclusieve interviet met Spekenbrink: