Hockeysters Den Bosch bereiken EHL-finale

De titelverdediger maakte het verschil in de strafcorner. In het derde kwart sloeg Maartje Krekelaar via een slimme variant toe, nadat de jonge verdedigster Hélène Brasseur te vroeg was uitgelopen en de Belgische ploeg de strafcornerverdediging met een ’man’ minder moest aangaan.

Aan het begin van het vierde kwart maakte Frédérique Matla aan alle Gentse illusies een einde door de zevende corner laag op de plank te slepen, aan de forehand-kant van de keepster. Het was de zesde treffer van Matla in het toernooi, haar 42e in clubverband dit seizoen.

VANDEN BORRE

Den Bosch had in de eerste helft moeite om een bres te slaan in de verdediging van Gantoise. Zo waren vier strafcorners niet aan de Brabantse topploeg besteed. Maar nadat de ervaren verdedigster Stéphanie vanden Borre vroeg in het derde kwart met een knieblessure was uitgevallen, was het Belgische verzet gebroken. Den Bosch, veel sterker, maakte er handig gebruik van.

Wie het maandag in de finale mag opnemen tegen Den Bosch, wordt pas morgen bekend. Dan neemt Amsterdam, winnaar in 2019, het op tegen het Spaanse Juniors. De hoofdstedelijke equipe had op vrijdag veel moeite om Club de Campo van zich af te schudden. Dankzij een heldenrol van keepster Anne Veenendaal werden de Spaansen in de shoot-outs verslagen (2-0).