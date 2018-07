’Dan blijft het niet bij één wereldtitel voor Verstappen’

Bekijk ook: Verstappen grijpt net naast eerste plek

Hij hoopt dat de voorgenomen veranderingen in de Formule 1 vanaf 2021, met onder meer goedkopere motoren, niet wéér verhalen vol gebakken lucht zijn. „In 2010 werd nog gesproken over een plafond van veertig miljoen. Is nooit iets van terecht gekomen. En sinds 2014 die hybride-motoren… Eerlijk gezegd is het allemaal niets voor mij. De Formule 1 heeft drie dingen nodig: het moet betaalbaar zijn voor teams, het moet een constante business kunnen zijn en het moet spannend zijn. En weet je, het is echt niet zo ingewikkeld om dat te realiseren.”

Stoddart heeft veel vertrouwen in Ross Brawn, sportief directeur van de Formule 1. De Australiër geeft desgevraagd maar wat graag een voorzetje. „Er moet vanaf 2021 een gezonder klimaat zijn in de sport. Als eigenaar Liberty Media dat voor elkaar krijgt, hebben we een mooie toekomst. Als het geld tussen teams geleidelijk wordt verdeeld, krijg je echt mooie competitie. Een pot geleidelijk verdelen en de andere pot af laten hangen van prestaties. Maar ja, willen Mercedes en Ferrari dat?”

Met de zelfspot zit het bij Stoddart wel snor. Jos Verstappen, die hij nog geregeld tegenkomt op de circuits, beschouwt hij als een vriend. „Sowieso vind ik de Nederlandse fans geweldig. Als ik eens op Schiphol kom, kan ik nog steeds niet van de terminal naar de uitgang lopen zonder handtekeningen uit te hoeven delen. Ik kan me geen ander land voorstellen waar de fans zó fanatiek zijn.”

„Max vind ik ook een geweldig ventje”, vervolgt hij. „Toen Max zes jaar was, zette ik hem in Rockingham (Australië, red.) in een van de eerste Formule 1-simulators die zijn gemaakt. Dat zal ik nooit vergeten. Hij zei: ’Kom op pap, ik wil tegen jou’. En hij won als zesjarig jochie van zijn vader. Max is een toekomstig wereldkampioen. Zonder enige twijfel. Kwestie van de juiste tijd en het juiste team. En dan blijft het niet bij één wereldtitel.”

