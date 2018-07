Klopp haalt keihard uit naar Ramos

Real Madrid zegevierde op 26 mei met 3-1 over Liverpool. Ramos speelde een discutabele rol. De 32-jarige verdediger van de Koninklijke maakte in de eerste helft, al dan niet opzettelijk, een einde aan de finale van Mohamed Salah. Later in het duel gaf hij doelman Loris Karius een elleboogstoot. De Duitse goalie ging in de tweede helft twee keer lelijk in de fout.

„Natuurlijk heb ik de wedstrijd teruggekeken. Als je terugkijkt naar de finale en je bent niet voor Real Madrid, dan denk je: dit is meedogenloos en brutaal”, sprak Klopp tegen The Guardian over de acties van de Spaanse verdediger.

Klopp ging door over het vroege afhaken van Salah, die na een half uur voetbal in Kiev het slachtoffer werd van Ramos. „Als je dat ziet denk je niet:’Wow, wat een goede actie.’ Ik zag de scheidsrechter (Milorad Mazic) een aantal belangrijke duels fluiten op het WK. Niemand heeft het er meer over gehad.”

Klopp vatte de gebeurtenissen vervolgen nog een keer samen. „Ik vraag me af of het een ervaring is die we ooit nog zullen meemaken. Het veld opgaan de keeper van de tegenstander een elleboog geven, hun topscorer als een worstelaar uit de wedstrijd werken en dan de wedstrijd winnen.”