Dumoulin kan 20 jaar oude prestatie evenaren

De in 2004 overleden Italiaanse wielrenner is de laatste man die in één jaar tijdens zowel de Giro d’Italia als de Tour op het podium eindigde. Het Olifantje won in 1998 beide grote rondes.

Dumoulin pakte dit jaar tijdens de Ronde van Italië de tweede plek in het eindklassement en bezet die plek nu ook in de Ronde van Frankrijk. Al zal de 27-jarige kopman van Team Sunweb er in de tijdrit zaterdag nog flink aan moeten trekken om Primoz Roglic van het lijf te houden.

Het kwam twee keer eerder voor dat de nummer twee van de Tour ook de Giro als tweede afsloot. In 1949 moest Gino Bartali twee keer zijn meerdere erkennen in Fausto Coppi. In 1992 overkwam Claudio Chiappucci hetzelfde. Miguel Indurain zegevierde toen in Italië en in Frankrijk.

De kans is aanzienlijk dat Chris Froome voor het eerst sinds 2012 in een grote ronde naast het podium zal belanden, weet Gracenote. Tijdens de Vuelta in dat jaar eindgde Froome als vierde. Sindsdien won Froome zes grote rondes en eindigde hij twee keer als nummer twee.