EK voetbal 2021 blijft EURO2020

Dat meldt de UEFA op de eigen website in een uitlegstukje over de coronacrisis en de daarmee samenhangende gevolgen voor onder meer de bonden, de clubs, de toernooien en de competities. „Het EK zal bekend blijven staan als UEFA EURO 2020.”

De UEFA houdt ook vast aan de geplande opzet van het EK. „We vertrouwen erop dat al onze twaalf speellocaties hetzelfde blijven, zodat het toernooi trouw blijft aan de oorspronkelijke visie: het organiseren van een echt Europees evenement, dat past bij de zestigste verjaardag van het EK.”

Op de vraag wanneer het Europese voetbal weer kan overgaan tot de orde van de dag, bleef de UEFA het antwoord begrijpelijkerwijs schuldig. „Het is nu nog te vroeg om aan te geven wanneer er weer gespeeld gaat worden. Ook kunnen we nu nog niet zeggen of de finales van de Champions League en de Europa League op de geplande data en op de aangewezen locaties kunnen doorgaan. Als de situatie verbetert, is het ons doel om tegen het einde van het huidige seizoen, 30 juni 2020, alle Europese en nationale clubcompetities te voltooien.”