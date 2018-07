Paniek bij Dumoulin

De Limburger, die vorig jaar in Noorwegen de wereldtitel tegen de klok veroverde, had geluk dat zijn kledingsponsor nog snel een pak kon maken voor de beslissende tijdrit van de Tour de France, over 32 kilometer van Saint-Pée-sur-Nivelle naar Espelette.

„Er was even paniek vanochtend. Aan het begin van de Tour de France heb ik wat spulletjes in de bus gelegd, omdat ik geen zin had om ermee te sjouwen, waaronder mijn tijdritpak. En die is kwijtgeraakt”, aldus Dumoulin.

„Ik had nog wel mijn tijdritpak voor de ploegentijdrit, maar die is in de normale kleuren van de ploeg. Gelukkig heeft onze kledingsponsor Etxeondo nog snel een pak in elkaar kunnen naaien en vanuit het kantoor in het nabijgelegen Baskenland hierheen kunnen brengen. Waarschijnlijk gaan jullie mij dus in mijn regenboogtrui zien rijden vanmiddag.”