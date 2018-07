Gehavende Craddock in tranen na tijdrit

De Amerikaan van Education First liep bij een val in de eerste etappe van de Tour de France een gebroken schouderblad op, maar wilde per se doorrijden.

Lawson Craddock balt zijn vuist. Ⓒ REUTERS

Met een gebalde vuist kwam Craddock in Espelette over de finish, om vervolgens in tranen uit te barsten. „Parijs ik kom eraan”, stelde hij op Twitter.

Ondanks de pijn aan zijn schouder zette Craddock drie weken lang dapper door. Per etappe die hij uitreed, besloot de jonge Texaan om honderd dollar te doneren aan de wielerbaan in zijn thuisstad Houston, die werd verwoest door een orkaan.

Vele fans volgden het voorbeeld van Craddock en inmiddels staat de teller al op 145.000 dollar: omgerekend 125.000 euro.