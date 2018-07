Ten Dam: ’Gratis koffie van Terpstra’

„Ik heb ze allebei geklopt. Ja, dit gaan ze de rest van het jaar wel horen”, stelde een lachende Ten Dam, die samen met de twee de kern van het trainingsgroepje Noord-Hollands Best vormt.

„Niki moet bij het volgende ritje de koffie betalen. Hij was het langzaamst”, verklapte de Sunweb-renner in gesprek met de NOS.

Ten Dam was zaterdag - net als zijn teamgenoten - niet zonder reden vol gas gegaan op het 31 kilometer lange parcours.

„Tom Dumoulin moet nog vol aan de bak om zijn tweede plaats te behouden. Als teamgenoten kunnen we dan niet gaan feestvieren, omdat we morgen in Parijs zijn. Dat helpt niet mee. We zijn allemaal vol gegaan en dat mag Tom straks ook doen. We hopen dat hij de Tour goed gaat afsluiten. Het parcours is in ieder geval op zijn lijf geschreven.”

Bekijk ook: Terpstra moet vrezen voor Parijs