Deceptie voor Verstappen in Hongaarse regen

De Nederlandse Formule 1-coureur zette zaterdag tijdens een natte kwalificatie op de Hungaroring in Boedapest de zevende tijd neer. De Red Bull-coureur, een erkende regenrijder, moest onder anderen Carlos Sainz (Renault) en Pierre Gasly (Toro Rosso) voor zich dulden.

De bolide van de Limburger was simpelweg niet in staat om zich met de andere topteams te meten op het natte Hongaarse wegdek.

Lewis Hamilton was maar liefst 2.374 seconde sneller dan Verstappen en ging aan de haal met pole position. De Brit van Mercedes was net even sneller dan zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel van Ferrari werden derde en vierde.

De kwalificatie werd van begin tot eind geteisterd door regenbuien. Soms kwam het water met bakken uit de hemel, soms vielen er slechts een paar drupjes. De coureurs moesten hun snelle rondjes door de verraderlijk in de strijd om pole position e omstandigheden perfect timen.

Daniel Ricciardo ging in Q2 echter de mist in en werdvroegtijdig uitgeschakeld in de strijd om pole position. De Australische teamgenoot van Verstappen moet de race, die zondag om 15:10 uur begint, vanaf de teleurstellende twaalfde plek starten.

