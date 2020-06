Pieter Weening met Vicenzo Nibali naar Giro

Maar dat is in eerste instantie niet gebeurd om de Groningse ronderenner bij te staan in de Tour de France. Weening, die op 29 september 2019 zijn laatste race reed (wereldkampioenschap in Yorkshire), zal normaal gesproken met Vincenzo Nibali meegaan naar de Ronde van Italië (3-25 oktober). „Ik ken de precieze details van mijn programma nog niet, maar als ik de Giro rijd en Nibali staat in een goede positie, dan zou ik het geweldig vinden te werken voor iemand die kans maakt op de eindzege”, aldus een opgetogen Weening die een verbintenis heeft voor de rest van dit jaar. De voorbije vier seizoenen reed hij voor Roompot-Charles (voorheen Nederlandse Loterij).

Treks teammanager Luca Guercilena richtte al vroeg zijn pijlen op de Nederlander die sinds 2004 professional is. Lange tijd leken de onderhandelingen nergens toe te leiden, totdat het Amerikaanse team werd geconfronteerd met een zware blessure van sprinter Matteo Moschetti. De Italiaan brak bij een valpartij in de Ster van Bessèges een heupkom. „We zaten al krap wat betreft het aantal renners, maar bovendien hebben we een jonge ploeg”, zegt ploegleider Steven de Jongh. „Als je dan ook nog een heel korte, superdrukke coronakalender krijgt voorgeschoteld, is een renner met ervaring in grote ronden en Italiaanse koersen erg welkom. Pieter past perfect in dat profiel. Hij heeft veel inhoud en wetend dat hij inmiddels vijftien keer aan de start heeft gestaan van een Giro, Tour of Vuelta, kun je hem zo in een grote ronde gooien.”