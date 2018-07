Verstappen: ’Auto werkt gewoon niet’

De Nederlandse Red Bull-coureur was zwaar teleurgesteld over de zevende tijd, die hij op de natte Hungaroring klokte.

„Het liep gewoon niet. Ik had geen grip en dan houdt het op in de regen. Het hele jaar loopt het al niet als het nat is”, aldus Verstappen.

„Vorig jaar gingen we als een kogel in de regen, maar nu is dat wel anders. De auto werkt gewoon niet.”

Verstappen zag lijdzaam toe hoe Merceds en Ferrari met de eerste vier posities op de startgrid aan de haal gingen. Maar ook Carlos Sainz (Renault) en Pierre Gasly (Toro Rosso) waren sneller dan de viervoudig racewinnaar. „Maar op pure snelheid moet ik die laatste twee morgen wel kunnen pakken. Dat kan ook bij de start of met een betere strategie.”

Waar Verstappen normaal gesproken wel wat voelt voor een regenrace is dat nu wel anders. „We zijn gewoon niet snel genoeg in de regen. Wat mij betreft hoeft het morgen niet te regenen. Aan de andere kant verliezen we in droge omstandigheden op de droge stukken ook veel te veel.”

Bekijk ook: Deceptie voor Verstappen in Hongaarse regen