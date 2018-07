Dumoulin stelt tweede plek veilig in Tour

De kopman van Team Sunweb bleef op die manier zijn concurrent Primoz Roglic van LottoNL-Jumbo voor in de strijd om de tweede plaats in het eindklassement.

Chris Froome begon de tijdrit als nummer vier van het klassement. Ⓒ REUTERS

Dumoulin was in de 31 kilometer lange race tegen de klok slechts één seconde sneller dan Sky-renner Chris Froome, al deed de uittredend kampioen wel goede zaken. Hij steeg ten koste van Roglic, die een slechte dag had, naar de derde plek in het klassement.

Welshman Geraint Thomas klokte de derde tijd en gaat zondag als geletruidrager naar Parijs, waar de slotrit eindigt.

Geraint Thomas gaat de Tour de France winnen. Tom Dumoulin trekt zondag als nummer twee naar Parijs. Ⓒ AFP

Roglic werd vooraf getipt als mogelijke winnaar van de tijdrit, maar de Sloveen - die vrijdag nog de sterkste was in de laatste bergrit - zakte door het ijs en werd slechts achtste.

Steven Kruijswijk van LottoNL-Jumbo kwam prima voor de dag op zijn tijdritfiets en hield zijn grootste concurrent Mikel Landa achter zich. De Brabander finisht zondag - als er in Parijs niets geks gebeurt - als vijfde.

Klassement

Dumoulin eindigt in het algemeen klassement op 1'51" van Thomas. Froome heeft een achterstand van 2'24" op zijn teamgenoot. Roglic strandde op 3'22" op plek vier, voor zijn teamgenoot Steven Kruijswijk, die 6'08" achter het geel eindigde.

Giro

Dumoulin evenaart met zijn podiumplek een prestatie van twintig jaar geleden. Destijds wist de Italiaan Marco Pantani zowel in de Giro d’Italia als de Tour de France op het podium te geraken.

De Piraat won in 1998 allebei de grote rondes. Dumoulin eindigde zowel in Italië als nu in Frankrijk op de tweede plaats.

