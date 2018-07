De Nederlandse kopman van Sunweb hield op die manier vast aan zijn tweede plaats in het algemeen klassement.

Door een probleem met de tijdwaarneming leek het eerst alsof Chris Froome met de ritzege aan de haal ging, maar na een correctie bleek dat Dumoulin één seconde sneller was.

Bekijk ook: Paniek bij Dumoulin

„Ik kan het niet geloven. Dit einde had niemand kunnen verzinnen. Vanmorgen zat ik vol in de stress, omdat mijn tijdritpak kwijt was en nu win ik met één seconde verschil. Kun je het geloven? Ik ga hier heel hard van genieten met iedereen van de ploeg. Wat een ontknoping. Dit is echt super. Heel veel blijdschap, heel veel opluchting.”

Onderweg voelde Dumoulin dat hij uitstekend bezig was in de strijd om plek twee. „Ik wist niets over tussentijden, die wil ik ook nooit weten, maar ik voelde dat ik een goede dag had. Ik kon me dan ook niet voorstellen dat Froome en en Primoz Roglic heel veel sneller zouden zijn.”

Dumoulin vreesde vrijdag nog dat hij zijn tweede plaats zou kwijtraken aan Roglic. De Sloveen van LottoNL-Jumbo pakte in de negentiende etappe 29 seconden terug en leek volgens de Limburger sterk genoeg om in de tijdrit opnieuw tijd goed te maken. Roglic had echter zijn dag niet en kwam niet in de buurt van de tijd van Dumoulin

Bekijk HIER de uitslag van de etappe en de standen in de diverse klassementen.

Bekijk ook: Dumoulin stelt tweede plek veilig in Tour