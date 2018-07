Kruijswijk trots op Nederlandse opleving

De Nederlander van LottoNL-Jumbo hield Mikel Landa in de tijdrit van zich af en vertrekt zondag als de nummer vijf van het algemeen klassement naar Parijs.

„Het is lekker dat ik vijfde word in een deelnemersveld als dit. Natuurlijk spreek je vooraf je ambitie uit en voor mij was dit een realistische eindklassering, maar je moet het toch maar even doen. Ik ben heel tevreden.”

Kruijswijk is ook trots op zijn manier van koersen, zo bekende hij in gesprek met de NOS. Hij werd niet alleen vijfde, maar liet zich ook zien. Vooral tijdens de etappe naar Alpe d'Huez waarin de klimmer zo'n zeventig kilometer solo reed voordat hij zich toch gewonnen moest geven. „Ik heb aangevallen. Dat is waar ik het voor doe.”

Na de Giro van 2016, toen Kruijswijk de eindzege verspeelde door een val, liep het niet meer zoals hij wilde. „Terwijl het er dus wel inzat. Het ging even minder, maar ik ben weer terug. Nu eindig ik in de Tour als vijfde en Tom Dumoulin als tweede. Nederland heeft het weleens slechter gedaan”, stelde de rossige Brabander, doelend op de laatste podiumplaats in Parijs van Erik Breukink in 1990.

De strijd met Sky, dat de afgelopen jaren oppermachtig was, zorgt ervoor dat Kruijswijk met vertrouwen naar de toekomst durft te kijken.

„Sky heeft de laatste jaren overheerst in grote rondes en nu winnen ze Geraint Thomas opnieuw, maar als ploeg hebben wij heel goed tegenstand geboren. We staan ons mannetje en dat maakt ons trots. Primoz Roglic wordt ook nog vierde. In de toekomst gaan we nog meer van hem zien.”

