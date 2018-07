Daley Blind doet oproep aan Halsema

„Natuurlijk brengt deze plaats speciale herinneringen naar boven”, zei Blind tegenover Fox Sports na de spelerspresentatie van de Amsterdamse selectie op het podium op parkeerterrein P2. „Voor het laatst stond ik hier in 2014, nadat we kampioen waren geworden”, zei de linkspoot, die kort daarna vertrok naar Manchester United.

Gevoel

„Maar ik wil eigenlijk meteen een oproep doen aan Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amsterdam. Als we dit seizoen kampioen worden, moet de huldiging weer op het Museumplein zijn. Dat is nog steeds mijn gevoel en daar zou de burgemeester haar best voor moeten doen”, lachte Blind, die daarmee een wens van vele supporters uitsprak.

In 2011, nadat de Amsterdammers de eerste landstitel sinds 2004 hadden behaald, werd de ploeg voor het laatst op het Museumplein gehuldigd. Na de titels van 2012, 2013 en 2014 waren de festiviteitein steeds in de buurt van de ArenA.