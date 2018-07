Terpstra laat vrouw gigantisch schrikken

Het was namelijk nog maar de vraag of de Noord-Hollander met zijn tijd binnen de tijdslimiet zou blijven. Een dag voor Parijs naar huis gestuurd worden, was het horrorscenario dat dreigde. Maar uiteindelijk kwam alles goed.

„Als Niki dit nog eens doet, dan doe ik hem wat!”, grapte Ramona op Twitter. „Pfff, wat een spanning. Maar hij heeft het gedaan! Op naar Parijs.”

Terpstra was zaterdag veruit de langzaamste renner in de 31 kilometer lange tijdrit. Hij gaf 9 minuten en 12 seconden toe op ritwinnaar Tom Dumoulin. Andrea Pasqualon van Wanty-Groupe Gobert werd voorlaatste op 8'34" van Dumoulin.

Zijn slechte tijd kost Terpstra in ieder geval een rondje koffie, zo vertelde zijn trainingsmaatje Laurens ten Dam.