Verstappen: ’Nooit zo slecht gevoeld in de regen’

„Normaal gesproken ben ik redelijk realistisch en kom ik ongeveer uit op de plek die ik had verwacht. Maar als je geen grip hebt, dan houdt het op”, zegt hij na zijn teleurstellende zevende plaats in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. „Ik heb me in mijn hele carrière nog nooit zo slecht gevoeld in de regen.”

Bekijk ook: Deceptie voor Verstappen in Hongaarse regen

Verstappen was aanvankelijk blij dat het zaterdagmiddag begon te regenen, omdat hij vrijdag tijdens de vrije trainingen in het droge al doorhad dat de achterstand op Ferrari en Mercedes te groot was. Zelfs op een voor Red Bull voordelig circuit als de Hungaroring. „Ik had gehoopt dat het gat zo’n vier tienden van een seconde zou zijn, maar we verloren nog steeds zeven of acht tienden. Achteraf ben ik misschien iets te optimistisch geweest. Maar aan de andere kant: de afgelopen twee jaar ging het in deze omstandigheden juist wel goed in onze auto. Dit jaar is het echter anders. Het gaat al de hele tijd niet zo makkelijk met het opwarmen van de banden. Dat merk je ook bij herstarts en dergelijke. We moeten toch eens gaan kijken waarom dat verschil met vorig jaar zo groot is.”

Geen sanctie

Verstappen moest nog naar de stewards komen, omdat hij Romain Grosjean zou hebben gehinderd in de kwalificatie. Hij werd echter niet bestraft met een sanctie. Over zijn verwachtingen voor de race – zondag lijkt het droog te blijven – is hij duidelijk. „Vijfde lijkt het hoogst haalbare. Die Toro Rosso (Pierre Gasly, red.) en Renault (Carlos Sainz, red.) halen we wel in.”