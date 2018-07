Thomas totaal van slag door Tourzege

„De laatste keer dat ik gehuild heb was op mijn trouwdag”,vertelde de 32-jarige Sky-renner niet veel later met enige verwondering in zijn stem. „Ik weet niet wat me overkomt.”

Thomas kwam naar de Tour om zijn kopman Chris Froome bij te staan in de jacht op diens vijfde Tourzege. Maar de kopman van Sky had de door hem gewonnen Giro mogelijk nog in de benen en misschien ook de maandenlange ophef over een te hoge salbutamolwaarde in zijn lichaam tijdens de Vuelta van vorig jaar.

Geraint Thomas omhelst zijn vrouw. Ⓒ EPA

Pas kort voor de Tour werd Froome vrijgesproken van een dopingovertreding, maar Thomas bleek in Frankrijk gewoon beter. „Ik heb er nooit aan gedacht dat ik de Tour zou winnen en nu is het zo ver. Het is ongelooflijk.”

„Ik voelde me goed vandaag”, keek Thomas terug op de door Tom Dumoulin gewonnen tijdrit. Thomas gaf pas in de slotfase, wellicht bewust om risico uit te sluiten, tijd toe en werd derde achter ook nog Froome. „Ik voelde me zo sterk, ging misschien wel te hard de bochten in. Nico (Portal, ploegleider Sky) zei me dat ik wat rustiger moest rijden en mijn eerste plaats niet moest riskeren.”

Froome slaagde er alsnog in de Sloveen Primoz Roglic van het podium te rijden. Hij wordt normaal gesproken derde achter Thomas en Tom Dumoulin. „Het is een droom om naast Geraint op het podium te staan in Parijs”, zei Froome na het niet meer verwachte succesje. „De laatste Pyreneeënrit was heel zwaar voor me. Daarom had ik er eigenlijk niet meer in geloofd.”